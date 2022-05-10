Молодой человек за рулем BMW погиб в жестком ДТП под Барнаулом

Молодой человек погиб в ДТП на трассе Берёзовка — Научный Городок. Как сообщили в ОГИБДД, сегодня в 17:35 на 11-м километре автодороги произошло столкновение Mazda Demio под управлением 35-летней женщины и BMW, за рулём которого находился 28-летний мужчина.

В результате ДТП водитель BMW скончался на месте происшествия, пассажир этой же машины — 28-летняя женщина — получила телесные повреждения, доставлена в ГБ № 1 для оказания медицинской помощи. Водитель автомобиля Mazda получила телесные повреждения, доставлена в ГБ № 1, госпитализирована.