Молодой житель Алтая скачал на смартфон «защитную» программу и отдал мошенникам 75 тысяч рублей

Житель Бийска остался без денег после звонка от лжебанкира, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

«В вечернее время 23-летнему бийчанину поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что от имени молодого человека поступила заявка на оформление кредита и сейчас требуется подтверждение. Так как житель Бийска ничего такого не делал, то менеджер предположил, что на его смартфоне установлена вредоносная программа. Для того чтобы очистить и защитить свой гаджет, необходимо скачать специальное приложение», — говорится в сообщении.

Горожанин делал всё по инструкции — ввёл свои данные и продиктовал код.

Затем звонивший попросил самостоятельно подать заявки на кредит, чтобы аннулировать те, что подавали мошенники. Таким образом мошенники присвоили 75 тысяч рублей.