Мошенники обманули жителя Барнаула, используя новый способ вытягивания денег

52-летний житель Барнаула обратился в полицию и рассказал о том, что мошенники похитили у него 1,2 млн рублей. Подробности случившегося рассказали в региональном главке МВД.

«Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и, представившись ответственным сотрудником за личные кабинеты пользователей сайта „Госуслуги“, сообщил о взломе его аккаунта на портале. Запросив все данные для входа в личный кабинет, злоумышленники обеспечили себе доступ ко всем данным потерпевшего», — сказано в сообщении.

После этого мужчине стали звонить «представители банков», которые заявляли о краже средств с его банковских счетов и предлагали спасти деньги.

Мужчина последовал советам злоумышленников, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию.