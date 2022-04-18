Мотоциклист погиб в ДТП с 70-летней пенсионеркой в Алтайском крае

15 апреля в Павловске на улице Заводской, 4А произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает «Инцидент Барнаул», в ГИБДД рассказали, что 70-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai не уступила дорогу и допустила столкновение с мотоциклом «Ямаха» под управлением 22 летнего парня.

Молодой человек на байке после столкновения выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ- 21074, движущимся в встречном направлении.

В результате происшествия водитель мотоцикла на месте происшествия скончался.