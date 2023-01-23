Мужчина и молодая девушка погибли в жёстком ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Смертельное лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло сегодня в 18:00

23 января 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: ГИБДД

Смертельное ДТП случилось на трассе Барнаул – Новосибирск в Черепановском районе Новосибирской области. Как сообщает "НДН-Инфо", смертельное лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло сегодня, 23 января, в 18:00.

По информации ГИБДД, мужчина за рулём Toyota Alphard двигался по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны города Новосибирска в направлении Барнаула и на 116-м километре не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF.

В результате водитель и пассажирка легкового автомобиля (возрастом около 20 лет) погибли, ещё один пассажир пострадал – его забрала бригада скорой помощи. Сотрудники ГИБДД, МЧС и следователи выясняют детали ДТП.