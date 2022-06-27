Мужчина спас девочку, едва не утонувшую под Барнаулом

Мужчина спас девочку, которая едва не погибла во время купания на пляже Бобровка в дачном посёлке Калиновка Первомайского района. Об этом сообщила очевидица в сообществе Barnaul 22.

Инцидент случился 25 июня в районе 17:00. В один момент там начал тонуть ребёнок, отдыхающие достали его со дна. Люди безуспешно пытались оказать девочке первую помощь, пока не подбежал мужчина и не сделал ей искусственное дыхание.

После этого ребёнок пришёл в себя, затем подоспела скорая помощь.

«Спасибо, что есть такие люди, которые не готовы тратить время на растерянность. Надеюсь, что родные девочки лично выразят благодарность спасителю», — написала женщина.