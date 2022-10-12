Мужчина в женском платье фотографировал девушек в туалете барнаульского ТЦ

В Барнауле задержали мужчину, который прикинулся женщиной, чтобы поснимать девушек в туалете. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Вкурсе22».

По словам подписчиков сообщества, любителя специфической фотоохоты задержали в ТРЦ «Арена». Молодой человек облачился в платье, женский пуховик, завязал волосы в хвост и вооружился маленьким черным портфелем, чтобы сойти за своего в женской компании.

В таком виде замаскированный горожанин снимал женщин, которые посещали дамскую комнату.

Судя по всему, одна из них опознала чужого среди своих и обратилась к охране.

Сотрудники ТЦ и правоохранители задержали мужчину.