Мужчина в женском платье фотографировал девушек в туалете барнаульского ТЦ
Любителя изобретательной маскировки и пикантных снимков задержали сотрудники полиции
12 октября 2022, 18:52, Илья Звягинцев
В Барнауле задержали мужчину, который прикинулся женщиной, чтобы поснимать девушек в туалете. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Вкурсе22».
По словам подписчиков сообщества, любителя специфической фотоохоты задержали в ТРЦ «Арена». Молодой человек облачился в платье, женский пуховик, завязал волосы в хвост и вооружился маленьким черным портфелем, чтобы сойти за своего в женской компании.
В таком виде замаскированный горожанин снимал женщин, которые посещали дамскую комнату.
Судя по всему, одна из них опознала чужого среди своих и обратилась к охране.
Сотрудники ТЦ и правоохранители задержали мужчину.
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