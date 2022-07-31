На Алтае 18-летний рецидивист угнал у ровесника иномарку и спрятал её в кустах

В Рубцовске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В дежурную часть с заявлением об угоне Toyota Carina обратился 18-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что недавно приобрёл эту машину и об этом знали многие знакомые.

По его словам, ночью он припарковал её возле дома, сигнализации у авто не было.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что иномарку угнал 18-летний сосед потерпевшего, ранее уже судимый за угон.

«Подозреваемый ночью решил втайне от соседа прокатиться на его автомобиле. Злоумышленник проник в автомобиль, завёл двигатель, замкнув провода, и поехал кататься по улицам западной части города. Когда наступило утро и стало светло, подозреваемый спрятал угнанный автомобиль в зарослях кустарника, обложив его сломанными деревьями и ветками», — говорится в сообщении.

Машину вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру принуждения — обязательство о явке.