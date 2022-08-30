На Алтае 75-летняя пенсионерка зарезала соседку из-за мужа

В Алтайском крае пожилую женщину задержали за убийство односельчанки, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл вечером 23 августа в одном из сёл Благовещенского района.

«75-летняя обвиняемая распивала спиртное в компании соседки в своём доме. В ходе застолья гостья стала нелестно отзываться о муже пенсионерки», — рассказали в ведомстве.

Пенсионерка обиделась, взяла нож и нанесла три удара в жизненно важные органы подруги, которая скончалась на месте.

Женщину отправили под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.