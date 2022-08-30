На Алтае 75-летняя пенсионерка зарезала соседку из-за мужа
Пенсионерка обиделась, взяла нож и нанесла три удара
30 августа 2022, 10:52
В Алтайском крае пожилую женщину задержали за убийство односельчанки, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл вечером 23 августа в одном из сёл Благовещенского района.
«75-летняя обвиняемая распивала спиртное в компании соседки в своём доме. В ходе застолья гостья стала нелестно отзываться о муже пенсионерки», — рассказали в ведомстве.
Пенсионерка обиделась, взяла нож и нанесла три удара в жизненно важные органы подруги, которая скончалась на месте.
Женщину отправили под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.
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