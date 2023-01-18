На Алтае автомобиль сбил женщину, после того как она забыла поставить его на "парковку"

Сельчанку госпитализировали

18 января 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Турочакском районе Республики Алтай автомобиль сбил женщину, после того как она забыла перевести коробку передач в режим парковки, сообщили в региональном МВД.

Инцидент случился 16 января около 14:10 в селе Тондошка. 47-летняя женщина подъехала к гаражу на Toyota Picnic и вышла из машины, чтобы открыть ворота.

"При этом сельчанка забыла поставить коробку передач в положение «Парковка» и оставила скорость включённой. После чего автомобиль начал самопроизвольное движение и совершил на неё наезд", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали. Полицейские возбудили в отношении неё административное дело за нарушение правил остановки транспортных средств (ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ).