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На Алтае автомобиль сбил женщину, после того как она забыла поставить его на "парковку"

Сельчанку госпитализировали

18 января 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф
Фото: 04.мвд.рф

В Турочакском районе Республики Алтай автомобиль сбил женщину, после того как она забыла перевести коробку передач в режим  парковки, сообщили в региональном МВД.

Инцидент случился 16 января около 14:10 в селе Тондошка. 47-летняя женщина подъехала к гаражу на Toyota Picnic и вышла из машины, чтобы открыть ворота. 

"При этом сельчанка забыла поставить коробку передач в положение «Парковка» и оставила скорость включённой. После чего автомобиль начал самопроизвольное движение и совершил на неё наезд", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали. Полицейские возбудили в отношении неё административное дело за нарушение правил остановки транспортных средств (ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ).

 

Комментарии 6

  • Этого не может быть. Если бы женщина не поставила рычаг на "парковку", то машина сразу бы поехала вперёд. Женщина даже из машины не успела бы выйти. Скорее всего в машине был кто-то ещё (возможно внуки) кто дёрнул ручку переключения передач (нечаянно или намеренно) и машина поехала.
    18 января, Гость   Ответить
  • Главное, полиция ЗДЕСЬ оперативно сработала. Она и так уже наказана.
    18 января, Гость   Ответить
  • Баба тоже человек
    18 января, Гость   Ответить
  • Мне тоже 47 лет и у меня ребенок младшего школьного возраста.Какие внуки,что за ужасы вы тут пишите))))
    18 января, Гость   Ответить
  • Вы точно не ездили с автоматом или с вариатором, что приплетаете сюда внуков .
    18 января, Гость   Ответить
  • Мне тоже 47 лет и у меня ребенок младшего школьного возраста --- так это наверное второй, а первому может быть уже 27 и у него может быть ребенок
    18 января, Гость   Ответить
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