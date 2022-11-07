На Алтае автомобилистка на Suzuki Swift сбила четырёхлетнего мальчика

5 ноября в селе Майма Республики Алтай произошло серьёзное ДТП. Как сообщает региональное управление МВД, 51-летняя местная жительница на Suzuki Swift сбила четырёхлетнего ребёнка, когда выезжала с придомовой территории.

Отмечается, что мальчик был в сопровождении матери. Он выбежал на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. Ребёнка доставили в больницу, однако госпитализировать его не стали.

Сейчас на автолюбительницу завели административное дело за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.