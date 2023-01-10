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На Алтае бизнесмен присвоил себе мост через Катунь и попытался продать его чиновникам

Ориентировочно, стоимость объекта может превышать 200 млн рублей — строили его за счёт бюджета

10 января 2023, 20:55, ИА Амител

Фото иллюстративное / Источник: unsplash.com
Фото иллюстративное / Источник: unsplash.com

Предприниматель присвоил себе общественный мост через реку Катунь и пытался продать его чиновникам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, речь идёт о мостовом переходе в Чемальском районе, который был построен на деньги бюджета.

Прокуратура не уточняет, как гражданину удалось зарегистрировать право собственности, однако бизнесмен потребовал у властей выкупить у него объект по рыночной стоимости, которая ориентировочно может превышать 200 млн рублей. Когда чиновники отказались, мужчина просто закрыл проезд по мосту с помощью шлагбаума, оставив без нормального транспортного сообщения несколько населённых пунктов.

Когда о невероятной ситуации рассказали местные СМИ, в дело вмешалась прокуратура. Она внесла ряд предписаний, возобновила движение и настоятельно рекомендовала министру регионального развития республики обратиться в арбитражный суд с иском. Сейчас процедура возвращения объекта в государственную собственность продолжается. 

Комментарии 14

  • Ороктойский мост?
    10 января, Гость   Ответить
  • Интересно...в Алтайском крае уже есть опыт возвращения объектов из частной собственности.. Может повезет....
    10 января, Гость   Ответить
  • Когда СМИ пишут правду, то это даёт позитивный результат. Жаль, что правду можно писать не про всё и не про всех.
    11 января, Гость   Ответить
  • Прикольно!!! Сам взял и присвоил???
    11 января, Гость   Ответить
  • А все ТЭЦ тоже построены за счёт бюджета однако принадлежат какому то козлу живущиму в ОЭ и который грабит сейчас народ при помощи своих дружков во власти.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, конечно не сам, чиновники помогли они в доли
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, нет, конечно. Просто до того как начал строить, уговорили что будут помогать,, обещали расплатиться, сели в тюрьму, фермер до сих пор закрывает кредиты. А власти сочиняют глупости и отговорки. Разбираться не хотят, суды защищают только своих. сами строить не умеют, могут только "осваивать".
    11 января, Гость   Ответить
  • И СМИ туда же. Слышат звон, а не знают где он.уже 23 года вранья.
    11 января, Гость   Ответить
  • Вот схемка)) чинуши ворье продали, убедив что он навариться)), и в результате разводилово. Вот власть у нас.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, это РАЗНЫЕ фед. единицы и разные законы
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, много дырок в законах
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, звон от законов несколько отличается. а вот это всё эмоции с вашей стороны. еще раз - закон решает
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость,в республике Алтай есть практика по изыманию чужой собственности!
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, практика по изыманию чужой собственности! -------- Практика по изыманию (экспроприации) чужой собственности есть в любом уголке Мира
    12 января, Гость   Ответить
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