На Алтае бизнесмен присвоил себе мост через Катунь и попытался продать его чиновникам

Ориентировочно, стоимость объекта может превышать 200 млн рублей — строили его за счёт бюджета

10 января 2023, 20:55, ИА Амител

Фото иллюстративное / Источник: unsplash.com

Предприниматель присвоил себе общественный мост через реку Катунь и пытался продать его чиновникам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, речь идёт о мостовом переходе в Чемальском районе, который был построен на деньги бюджета.

Прокуратура не уточняет, как гражданину удалось зарегистрировать право собственности, однако бизнесмен потребовал у властей выкупить у него объект по рыночной стоимости, которая ориентировочно может превышать 200 млн рублей. Когда чиновники отказались, мужчина просто закрыл проезд по мосту с помощью шлагбаума, оставив без нормального транспортного сообщения несколько населённых пунктов.

Когда о невероятной ситуации рассказали местные СМИ, в дело вмешалась прокуратура. Она внесла ряд предписаний, возобновила движение и настоятельно рекомендовала министру регионального развития республики обратиться в арбитражный суд с иском. Сейчас процедура возвращения объекта в государственную собственность продолжается.