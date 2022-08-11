На Алтае будут судить мужчину, устроившего резню в автомобиле

Неоднократно судимый 29-летний житель Славгорода предстанет перед судом по обвинению в убийстве и покушении на убийство знакомых, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, январским утром 2022 года в салоне припаркованного автомобиля между тремя пьяными мужчинами произошёл конфликт.

«Обвиняемый, находясь на переднем сиденье, взял нож и его клинком умышленно нанёс одному из мужчин удар в область головы. Смерть 37-летнего потерпевшего наступила через непродолжительное время в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Также злоумышленник ранил ножом в жизненно важные органы и второго 27-летнего пассажира, но убить его не смог: молодому человеку удалось оттолкнуть нападавшего и покинуть салон.

Обвиняемый во время предварительного следствия не признал вину. Уголовное дело передали в суд.