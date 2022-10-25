На Алтае бывший полицейский жестоко убил многодетную мать

В Республике Алтай задержали местного жителя по подозрению в убийстве женщины, сообщает региональный СК.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в салоне автомобиля в Онгудайском районе. По подозрению в совершении убийства задержали 39-летнего жителя республики.

«По предварительным данным, вечером 24 октября подозреваемый увидел бывшую супругу с другим мужчиной, после чего на почве ревности стал преследовать женщину, уехавшую от него на своём автомобиле», — рассказали в ведомстве.

Во время преследования женщина съехала с дороги и остановилась. Подозреваемый подбежал к машине, разбил стекло, схватил увиденный в машине складной нож и нанёс бывшей жене множественные удары в область грудной клетки и шеи. От полученных травм 37-летная женщина скончалась на месте.

В данное время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

«Четверо малолетних детей потерпевшей в возрасте от 3 до 13 лет переданы на попечение близким родственникам», — рассказали в СК.

Как уточняет «АиФ-Алтай», подозреваемый — бывший полицейский, который сейчас находится на пенсии.