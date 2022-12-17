На Алтае дальнобойщика осудили за коньяк, из-за которого скончались три человека

В Алтайском крае осудили 34-летнего дальнобойщика и двух жителей Рязанской области, продававших суррогатный алкоголь, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в августе 2021 года скончалась женщина, употребившая коньяк на празднике. Также алкоголь попал в компанию молодых людей, двое из которых скончались на следующий день после торжества, и одна девушка получила острое отравление.

«Один из осуждённых в 2019 году на стоянке большегрузных автомобилей, расположенной в Рязанской области, организовал канал поставки алкогольной продукции нефабричного производства водителям, осуществляющим междугородние перевозки. Для продажи он привлёк своего знакомого — второго осуждённого. Тот в августе 2021 года реализовал спиртосодержащую жидкость водителю большегрузного автомобиля из Калужской области, который её привез в Алтайский край. Впоследствии он перепродал опасный алкоголь своему знакомому под видом коньяка», — рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала большое количество метанола в поддельном коньяке.

Суд отправил подсудимых в колонию общего режима на разные сроки — от трёх лет шести месяцев до шести лет шести месяцев. Также удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 3 млн рублей.​​​​​​​