На Алтае две школьницы подожгли гвоздику у Вечного огня

В Горно-Алтайске полицейские установили личности двух 12-летних школьниц, которые 7 декабря после уроков сняли на видео, как жгут цветы у Вечного огня в Парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

«Подростки, прогуливаясь в Парке Победы, решили погреться у Вечного огня. Одна из девочек увидела лежащую гвоздику и решила её поджечь. Подруга предложила заснять это на видео, а позже выложила его в одном из мессенджеров», — рассказали в ведомстве.

После проверки детей с их законными представителями вызвали в отделение. Девочки признались, что даже не думали о том, что их действия вызовут такой резонанс, а просто решили снять «шутливое видео».

С детьми и их родителями провели профилактические беседы. Также полицейские составили административные материалы ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).