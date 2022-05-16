На Алтае мошенник обманул сельского любителя интимных услуг

Приехавший в Бийск по делам сельчанин поселился в съёмной квартире и решил отметить своё новоселье интимуслугами. Мужчина попросил знакомую привести к нему девушку лёгкого поведения, но когда увидел даму полусвета, та ему не понравилась, пишет «Бийский рабочий».

Он потребовал кого-нибудь «покрасивее». Отвергнутая проститутка не расстроилась и пообещала вернуться с красивой подружкой. Но вместе с ней привела ещё и сожителя, ранее несколько раз судимого за хищения.

Новая девушка понравилась сельскому жителю и он начал договариваться с пришедшим мужчиной о цене за утехи. В это время обе дамы ждали в коридоре.

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Договаривающиеся стороны остановились на сумме три тысячи рублей. Сожитель «некрасивой» взял деньги и ушёл, при этом он знал, что ни его женщина, ни её подружка не намерены оставаться в квартире. Те успели удалиться, пока шёл торг.

Обманутый сельчанин, не получив любви и ласки за деньги, обратился за помощью в полицию. Задержанного бийчанина теперь обвиняют в мошенничестве, дело передано в суд.