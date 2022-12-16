На Алтае мужчина при виде девочки испытал чувство злости и ударил её по губам
Мужчина ходил пьяным по селу и увидел ребёнка
16 декабря 2022, 14:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае мужчину осудили за нанесение побоев несовершеннолетней девочке, сообщает региональная прокуратура.
«Житель Баевского района, имеющий непогашенную судимость, находясь на одной из улиц села в состоянии алкогольного опьянения, испытал чувство злости, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанёс несовершеннолетней один удар рукой по лицу в область губ», — рассказали в ведомстве.
Мужчину приговорили к 370 часам обязательных работ за «нанесение побоев лицом, имеющим судимость».
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