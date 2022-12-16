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На Алтае мужчина при виде девочки испытал чувство злости и ударил её по губам

Мужчина ходил пьяным по селу и увидел ребёнка

16 декабря 2022, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчину осудили за нанесение побоев несовершеннолетней девочке, сообщает региональная прокуратура.

«Житель Баевского района, имеющий непогашенную судимость, находясь на одной из улиц села в состоянии алкогольного опьянения, испытал чувство злости, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанёс несовершеннолетней один удар рукой по лицу в область губ», — рассказали в ведомстве.

Мужчину приговорили к 370 часам обязательных работ за «нанесение побоев лицом, имеющим судимость».

Комментарии 17

  • Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу
    16 декабря, Гость   Ответить
  • По губам детей бьют,обычно,за неприличные слова. Тема губошлёпки не раскрыта.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Почему пьяный болтается по селу. На Донбасс завалы разбирать .
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Картина масло. Шел мужик, никого не трогал. Тут опачки, неприязнь образовалась. И по губам, по губам малолетке. Прям сельский детектив.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • бьют,обычно,за неприличные слова **** Ага-ага, и обычно в состоянии "в сопли" это делают...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Тема губошлёпки не раскрыта. - да не дала, шалава такая.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Наверное что-то сказала, а за свой язык длинный отвечать бабцы не привыкли...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Наверное что-то сказала - да-да-да, жила-была девочка, сама виновата.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Наверное, "дэвочка" сказала такое, что взрослый мужик, имеющий судимость, постыдился повторить.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "дэвочка" сказала такое - безусловно, не может же быть виноват взрослый мужик, имеющий судимость. Я правильно понимаю, что если вы кому-то не понравитесь - ваша одежда, ваше выражение лица или ваши слова - то вы даете разрешение дать вам по губам как минимум?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Никого не оправдываю, но раз случилась ситуация со мной соплюха лет 15 мне в лицо снежок кинула. Я был трезвый и, соответственно, бить ее не стал. А вот был бы пьяный-не знаю. (35 лет не судим, не маргинал и т.л.)
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Да кстати а сколько лет несовершеннолетней-10,14, 17?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "а за свой язык длинный отвечать бабцы не привыкли..." --- Гость, кто бы тебе врезал за твой длинный язык.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Я правильно понимаю,------Понимать - это не твое. Даже не пытайся!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Да кстати а сколько лет несовершеннолетней *** А какая тебе разница? По факту: можно или нет бить людей будучи бухим. Наверное тебя можно. Ты же такое допускаешь.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Написали комментарии одни идиоты.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • А какая тебе разница?---Не тебе а вам.
    17 декабря, Гость   Ответить
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