На Алтае мужчина при виде девочки испытал чувство злости и ударил её по губам

В Алтайском крае мужчину осудили за нанесение побоев несовершеннолетней девочке, сообщает региональная прокуратура.

«Житель Баевского района, имеющий непогашенную судимость, находясь на одной из улиц села в состоянии алкогольного опьянения, испытал чувство злости, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанёс несовершеннолетней один удар рукой по лицу в область губ», — рассказали в ведомстве.