На Алтае мужчина убил жену и выбросил ее тело в уличный туалет

43-летний житель Республики Алтай предстанет перед судом за убийство. Об этом сообщили в региональном СК.

Задержанный восемь раз ударил свою 35-летню жену гвоздодером и дважды ударил ее ножом в спину. От полученных травм женщина скончалась.

«Осознав содеянное, в целях избежания наказания мужчина вынес тело погибшей из дома и сбросил в выгребную яму уличного туалета, находящегося на территории домовладения, помыл в доме полы, а также орудия совершения преступления», — сказано в сообщении.

Женщину потерял один из родственников, который и забил тревогу. В итоге муж убитой сознался в совершении преступления.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

В семье остались четверо несовершеннолетних детей в возрасте от 1,7 до 17 лет, которых передали родственникам.