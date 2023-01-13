На Алтае мужчина угнал автомобиль, врезался на нём в сугроб и ушёл спать

Мужчину задержали, когда он вернулся за машиной

13 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске полицейские поймали мужчину, который угнал машину у собутыльника, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне в дежурную часть с заявлением обратился местный житель, у которого пропал транспорт со двора. Правоохранители выяснили, что незадолго до этого предполагаемый угонщик распивал спиртное у автовладельца. И когда хозяин дома уснул, молодой человек взял на кухне ключи и решил покататься по городу.

"Однако на улице Магистральной застрял в снегу. Оставив машину на месте происшествия, ушёл домой. Немного проспавшись, вернулся за транспортным средством, где и был задержан сотрудниками полиции. Подозреваемый во всём признался. Автомобиль в технически исправном состоянии возвращён хозяину под сохранную расписку", — рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.