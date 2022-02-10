На Алтае мужчина украл у 17-летнего подростка деньги и ударил его ножом

В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений 17-летнему подростку. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, накануне в дежурную часть правоохранителей поступило сообщение из медучреждения, что к ним обратился несовершеннолетний с ножевым ранением.

Как установили полицейские, один из местных жителей продал подростку свой автомобиль с условием расчёта в несколько этапов. Получив от несовершеннолетнего первую часть оплаты, мужчина продал этот же автомобиль другому человеку, а на полученные деньги приобрёл новое транспортное средство.

Узнав об этом, потерпевший решил вернуть первоначально уплаченные денежные средства и обратился к подозреваемому, который ему пообещал, что обязательно вернёт, но так и не сделал этого.

В день происшествия злоумышленник находился в кафе, когда узнал, что к нему домой пришёл юноша с требованием вернуть деньги. Он отправился домой, взяв с собой кухонный нож. На пешеходном мосту через железнодорожные пути станции Усть-Тальменская злоумышленник и несовершеннолетний встретились, после чего поругались. В ходе конфликта подозреваемый решил напугать оппонента и достал нож, после чего нанёс им один удар в спину подростку.

По горячим следам транспортные полицейские задержали подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый за кражи 45-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.