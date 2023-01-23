На Алтае мужики украли с работы четыре сотни лещей и язей

Погрузили в багажники автомобилей 10 мешков с рыбой общим весом более 360 килограммов

23 января 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае четырёх жителей задержали по подозрению в хищении рыбы у одного из крупнейших рыбопромысловых предприятий, сообщает управление на транспорте МВД по СФО.

"Работники акционерного общества по добыче и переработке рыбы – двое водителей-мотористов рыболовецких катеров и двое рыбаков – в период рабочей смены в ночное время на акватории реки Обь с помощью двух катеров осуществили вылов рыбы, из которого затем часть добычи отобрали, намереваясь похитить для использования в личных целях", – рассказали в ведомстве.

На причале мужчины погрузили в багажники автомобилей 10 мешков с рыбой – 373 леща и 9 язей общим весом более 360 килограммов. Сумма ущерба предприятию составила более 23 тыс. рублей.

Злоумышленников обвинили в "краже чужого имущества, совершённой группой лиц по предварительному сговору". Каждому грозит до пяти лет лишения свободы.