На Алтае наказание ожидает трудную девушку, схватившую полицейского за волосы

Несовершеннолетняя ночью пила алкоголь возле образовательного учреждения

26 декабря 2022, 16:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 17-летняя девушка предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении полицейского, сообщает региональный СК.

Вечером 19 октября в отдел полиции по Новоалтайску доставили четверо несовершеннолетних, в том числе состоящих на учёте в отделении ПДН, распивавших ночью алкоголь возле образовательного учреждения.

«Во время профилактической беседы одна из несовершеннолетних с силой схватила инспектора ПДН за волосы и нанесла несколько ударов по голове и лицу», — рассказали в ведомстве.

Девушка полностью признала вину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за «применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».