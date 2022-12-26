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На Алтае наказание ожидает трудную девушку, схватившую полицейского за волосы

Несовершеннолетняя ночью пила алкоголь возле образовательного учреждения

26 декабря 2022, 16:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 17-летняя девушка предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении полицейского, сообщает региональный СК.

Вечером 19 октября в отдел полиции по Новоалтайску доставили четверо несовершеннолетних, в том числе состоящих на учёте в отделении ПДН, распивавших ночью алкоголь возле образовательного учреждения.

«Во время профилактической беседы одна из несовершеннолетних с силой схватила инспектора ПДН за волосы и нанесла несколько ударов по голове и лицу», — рассказали в ведомстве.

Девушка полностью признала вину. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за «применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Комментарии 13

  • Ей грозит до пяти лет лишения свободы --- А чуваку, который с отверткой на полицаев напал 2 условно дали)))
    26 декабря, Гость   Ответить
  • И снова полицай оказался терпилой И от кого? От девушки Как ему с этим жить теперь ?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • И снова полицай оказался терпилой---о, гопота вылезла. С таким мышлением ты сам терпила
    26 декабря, Гость   Ответить
  • гопота вылезла. С таким мышлением ... Парня твоего опустили? Не переживай...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, подумаешь терпила, хоть такой А у других и таких нет
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, инспектор ПДН вполне может быть девушкой, Де бил.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, из вк новость выглядит так: В Новоалтайске хулиганка оттаскала за волосы сотрудницу ПДН
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Комментарий отправлен на модерацию.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Амик, вы порете чушь.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • все правильно. читаем законы, знаем обязанности. Человека в форме НЕЛЬЗЯ трогать
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Если полицайка не готова ни к труду ни к обороне зачем она нужна ?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • но есть ньюанс. Гопотелка сядет, выйдет, конечно, но ей кобзда по сути. А инспектору ПДН как порядочному гражданину можно только пожелать успехов на службе !
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, она гражданка. Хоть и инспектор ПДН.
    27 декабря, Гость   Ответить
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