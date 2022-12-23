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На Алтае ночью высадили из поезда школьницу, которой в пути исполнилось 14 лет, а паспорта у неё не было

По словам матери девочки, при покупке билета ей сказали, что в течение 60 дней ребёнок имеет право предъявлять свидетельство о рождении

23 декабря 2022, 14:21, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае пограничники из-за отсутствия паспорта высадили с поезда девочку, которая заранее не могла получить документ, так как 14 лет ей исполнилось только в день отправки, сообщают «Вести Алтай».

Девочка с семьёй проживает в Барнауле. Она три года занимается батон-твирлингом, в этом году впервые с командой отправилась на международные соревнования в Казахстан. Билеты на поезд покупали в ноябре, предъявив свидетельство о рождении. На тренера команды родители оформили нотариальное согласие на выезд.

В Казахстан поезд отправился 15 декабря — в день 14-летия юной спортсменки. 16 декабря около трёх часов ночи на железнодорожном пункте пропуска Локоть сотрудники погранслужбы начали проверку документов.

«У моей дочери потребовали паспорт. Но у неё его не было, так как 14-летие наступило 15 декабря, в день посадки на поезд. Получить паспорт чисто физически не могла. Тогда сотрудники пограничной службы потребовали, чтобы моя дочь незамедлительно покинула поезд. Тренер не дала на это согласие, так как ребёнок ещё несовершеннолетний, отпустить дочь одну было нельзя. В итоге поездка оказалась сорвана. Вся команда сошла с поезда», — рассказала мать девочки.

Она подчеркнула, что при покупке билета предупреждала кассира железнодорожного вокзала, что дочери в день отправки поезда исполнится 14 лет. Но ей ответили, что по закону ещё в течение 60 дней ребёнок имеет право предъявлять свидетельство о рождении.

Семья написала жалобу на пограничников в краевую прокуратуру. В пограничном управлении ФСБ по Алтайскому краю заявили, что в этой ситуации пограничники поступили правильно.

Комментарии 30

  • эту страну не победить! бей своих, что бы чужие боялись
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Умом Россию не понять...
    23 декабря, Гость   Ответить
  • я в таких случаях возила команду в казахстан по чужому свидетельству, там же нет фото, была аналогичная ситуация
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Маразм. Только конституционный может помочь? Человек в период оформления паспорт резко перестает быть гражданином страны?! Ну тогда пусть ответственные органы в течение суток оформляют паспорт. Получается оформление паспорта более суток нарушает конституционные права.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Не правильно они поступили. Вот закон РФ: "Если проездной документ оформлен на основании реквизитов свидетельства о рождении, но на момент посадки в поезд ребенку исполнилось 14 лет, для детей, являющихся гражданами Российской Федерации допускается при предъявлении надлежащим образом оформленного проездного документа и свидетельства о рождении (или его нотариально заверенной копии) в течение 2 месяцев со дня достижения возраста 14 лет, предъявление паспорта гражданина Российской Федерации при этом не требуется."
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Очень сложно воспитывать патриотизм у детей в России, если они лично регулярно сталкиваются с идиотизмом нашей страны.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • А с алкоголем почему не так работает? если тебе сегодня 18 то продают только на следующий день.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Накатать заяву ещё и в прокуратуру на неправомерные действия погранцов. Одновременно предъявить иск с расчётом денежных средств потраченных на подготовку команды, всей, тем более это международное участие команды от России. И ещё в Министерство спорта РФ жалобу бы направить, да и в СУСК РФ тоже не мешало заявление, такое прощать нельзя.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Вот теперь пусть подают в суд на этих чудо-погранцов на возмещение денежных средств за всю команду , тогда и законы выучат
    23 декабря, Гость   Ответить
  • А загранник нельзя сделать? Поражаюсь скудоумию
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Тогда дорога в суд, пусть хотя бы какой-нибудь моральный ущерб выплатят
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Не правильно они поступили. Вот закон РФ: ---------- закон рф действует на территории РФ, а они же в казахстан собирались, ну там бы не пропустили.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Да и при сов.власти так было. Я вышла замуж и на 2й день поехали в Литву, муж военный. В паспорте печать на др.фамилию. По России летели и ехали нормально, а в Литву не пустили, хотя и СССР был.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Амик не пропустил мой комментарий про то, что из всех щелей нам говорят, нужно взращивать в детях патриотизм. Но своими действиями страна при этом демонстрирует своё истинное отношение к детям.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • "закон рф действует на территории РФ, а они же в казахстан собирались, ну там бы не пропустили." --- Гость, к сожалению, информации про Казахстан в инете найти не удалось. Возможно, там, действительно, паспорт нужен день в день после исполнения 14 лет.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • больше всего времени стояли на российской границе,с казахской стороны максимум 30 мин , а с нашими то иим некогда, то у них обед , или вообще их на пропуске нет
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Загранпаспорт надо было сделать и всё
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Кассир на вокзале пускай компенсирует всем
    23 декабря, Гость   Ответить
  • не разу бесплатно нашу таможню не проходил,если не заплатить то кучу проблем создадут.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Это не люди.погрничниками их сложно назвать
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ты не прав!!!!!
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, себе письмо с жалобой нахуя...ь и ещё в сортир напиши
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это ты что ли волшебный!? Законы знаешь!? А ну ка скажи, по какому закону и когда тебе разрешается открывать рот?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • После того, как я пообщался с таможенниками, мне стали симпатичны гаишники...
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Зато беженцев с Украины пропускают,и паспорта выдадут и т.д..
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Жесть...
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Там погранцы только с детьми и борятся. Остальные то платят
    24 декабря, Гость   Ответить
  • На траву легла роса густая, Полегли туманы, широки. В эту ночь решили самураи Перейти границу у реки! Коварная вылазка на территорию соседнего государства сорвана, враг схвачен, сломлен и деморализован! Уникумы пограничной службы отдыхают после опасной операции и томятся в ожидании заслуженных наград, повышений по службе и премии к Новому Году! На границе тучи ходят хмуро, Край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура Часовые Родины стоят.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ??
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, пиздеть не надо.. В Литву её не пустили.. Вааще ни границ не было, ни контроля...
    24 декабря, Гость   Ответить
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