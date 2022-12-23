На Алтае ночью высадили из поезда школьницу, которой в пути исполнилось 14 лет, а паспорта у неё не было

По словам матери девочки, при покупке билета ей сказали, что в течение 60 дней ребёнок имеет право предъявлять свидетельство о рождении

23 декабря 2022, 14:21, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае пограничники из-за отсутствия паспорта высадили с поезда девочку, которая заранее не могла получить документ, так как 14 лет ей исполнилось только в день отправки, сообщают «Вести Алтай».

Девочка с семьёй проживает в Барнауле. Она три года занимается батон-твирлингом, в этом году впервые с командой отправилась на международные соревнования в Казахстан. Билеты на поезд покупали в ноябре, предъявив свидетельство о рождении. На тренера команды родители оформили нотариальное согласие на выезд.

В Казахстан поезд отправился 15 декабря — в день 14-летия юной спортсменки. 16 декабря около трёх часов ночи на железнодорожном пункте пропуска Локоть сотрудники погранслужбы начали проверку документов.

«У моей дочери потребовали паспорт. Но у неё его не было, так как 14-летие наступило 15 декабря, в день посадки на поезд. Получить паспорт чисто физически не могла. Тогда сотрудники пограничной службы потребовали, чтобы моя дочь незамедлительно покинула поезд. Тренер не дала на это согласие, так как ребёнок ещё несовершеннолетний, отпустить дочь одну было нельзя. В итоге поездка оказалась сорвана. Вся команда сошла с поезда», — рассказала мать девочки.

Она подчеркнула, что при покупке билета предупреждала кассира железнодорожного вокзала, что дочери в день отправки поезда исполнится 14 лет. Но ей ответили, что по закону ещё в течение 60 дней ребёнок имеет право предъявлять свидетельство о рождении.

Семья написала жалобу на пограничников в краевую прокуратуру. В пограничном управлении ФСБ по Алтайскому краю заявили, что в этой ситуации пограничники поступили правильно.