На Алтае под кроватью малыша нашли огромного южнорусского тарантула

Жители Алтайского края обсуждают в паблике «Инцидент Барнаул» большого паука и его возможности причинить вред человеку.

«В Ребрихе в доме обнаружили вот такого паука под детской кроваткой. Они живут возле леса, может он оттуда приполз. Подскажите, этот паук ядовитый или нет?» — написала женщина.

Тарантула нашли в доме на Алтае / Фото: vk.com/incident22

В комментариях отметили, что паук на фото — южнорусский тарантул, который для человека особой опасности не представляет.

«Укусить он может, но при этом первым нападать никогда не будет. Представители этого вида не агрессивны и атакуют только в целях самозащиты. Поэтому тревожить тарантула или брать его в руки без особой необходимости крайне не рекомендуется. При укусе человек может ощутить жжение и боль», — разъяснили в паблике.

Также пояснили, что паук под детской кроваткой «просто ждал еду», а не лучшего момента для нападения на ребёнка.

В «Википедии» отмечают, что укус южнорусского тарантула для человека по болезненности сравним с ужалением шершня. Яд не вызывает летального исхода у человека ввиду слабой активности. После укуса может возникнуть отёк.