На Алтае под кроватью малыша нашли огромного южнорусского тарантула
Такой паук для человека особой опасности не представляет
25 июля 2022, 13:14
Жители Алтайского края обсуждают в паблике «Инцидент Барнаул» большого паука и его возможности причинить вред человеку.
«В Ребрихе в доме обнаружили вот такого паука под детской кроваткой. Они живут возле леса, может он оттуда приполз. Подскажите, этот паук ядовитый или нет?» — написала женщина.
Тарантула нашли в доме на Алтае / Фото: vk.com/incident22
В комментариях отметили, что паук на фото — южнорусский тарантул, который для человека особой опасности не представляет.
«Укусить он может, но при этом первым нападать никогда не будет. Представители этого вида не агрессивны и атакуют только в целях самозащиты. Поэтому тревожить тарантула или брать его в руки без особой необходимости крайне не рекомендуется. При укусе человек может ощутить жжение и боль», — разъяснили в паблике.
Также пояснили, что паук под детской кроваткой «просто ждал еду», а не лучшего момента для нападения на ребёнка.
В «Википедии» отмечают, что укус южнорусского тарантула для человека по болезненности сравним с ужалением шершня. Яд не вызывает летального исхода у человека ввиду слабой активности. После укуса может возникнуть отёк.
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