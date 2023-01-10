На Алтае поисковая группа нашла мужчин, которые пропали на восемь дней

Местные жители 2 января отправились на снегоходах к урочищу «Чикала» и должны были вернуться через сутки, однако в назначенное время не объявились

10 января 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Республике Алтай поисковая группа смогла найти четверых мужчин, которые 2 января выехали на двух снегоходах с животноводческой стоянки в урочище «Чанкыр» вблизи с. Банного в сторону озера Анчигар, в урочище «Чикала». Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, все они живы и находятся в охотничьей избушке — в 16:15 по местному времени спасатели добрались до них.

Информация о пропаже местных жителей поступила в МЧС 8 января. В ведомстве отметили, что изначально мужчины должны были вернуться к стоянке 3 января, однако не сделали этого и на связь не вышли. Ситуация осложнялась сильными снегопадами, которые шли по 7 января. Местный житель предпринял попытку найти пропавших, добравшись до урочища, однако из-за высокого рыхлого снега она не увенчалась успехом.

9 января группа из 18 человек выдвинулась на поиски, а 10 января к спасателям присоединились волонтёры, которым пришлось пробираться по рыхлому снегу. Сегодня с мужчинами удалось связаться — все они оказались живы, здоровы и в медицинской помощи не нуждаются. Спасатели проложили дорогу к пропавшим и заправили их снегоходы, чтобы они смогли вернуться обратно.