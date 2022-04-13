На Алтае полицейские задержали браконьера, поймавшего 25 щук

В Бийском районе Алтайского края полицейские задержали мужчину, который с помощью лодки и ставных сетей наловил 25 щук, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ущерб государству правоохранители оценили в сумму, превышающую 20 тысяч рублей. Помимо рыбы, у злоумышленника изъяли девять орудий лова.

Инспектор рыбоохраны составил в отношении задержанного шесть административных протоколов за нарушение правил рыболовства.

«Также в действиях жителя Бийского района усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), — добавили в ведомстве.

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