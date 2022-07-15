На Алтае полицейский в свободное от службы время раскрыл угон автомобиля

В Алтайском крае задержали 18-летнего парня, угнавшего автомобиль для того, чтобы покататься по селу, сообщает региональное МВД.

Накануне ночью в одном из сел Михайловского района молодой человек проник на территорию частного дома, где стоял незапертый ВАЗ 2106, сомкнул провода зажигания, завел двигатель, открыл ворота и уехал.

«Через несколько часов командир патрульно-постовой службы, возвращаясь домой, на одной из улиц районного центра обратил внимание на припаркованный автомобиль с приоткрытыми дверями», — рассказали в ведомстве.

Полицейский подошел к машине и заметил торчащие из замка зажигания провода. Об этом он сообщил в дежурную часть.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила личность владельца — он удивился тому, что машину обнаружили на улице.

Угонщика задержали в соседнем селе. Он признал свою вину и пояснил, что угнал машину для того, чтобы покататься по селу. Когда закончился бензин, оставил автомобиль и скрылся.

Примечательно, что ранее молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы за «завладением автомобилем без цели хищения».