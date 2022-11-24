На Алтае произошло землетрясение, в зону которого попали 18 населённых пунктов

В пять утра 24 ноября в Усть-Коксинском районе Республики Алтай произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

В эпицентре магнитуда составила 3,1.

По данным МЧС, в зону землетрясения попало 18 населённых пунктов: Карагай, Сугаш, Усть-Кокса, Амур, Абай, Банное, Баштала, Гагарка, Кайтанак, Кастахта, Красноярка, Мараловодка, Огневка, Сахсабай, Синий Яр, Талда, Тюгурюк, Юстик.

Местные жители толчков не почувствовали и за помощью к спасателям не обращались.