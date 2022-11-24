На Алтае произошло землетрясение, в зону которого попали 18 населённых пунктов
В эпицентре магнитуда оценивалась в 3,1 балла
24 ноября 2022, 13:15, Илья Звягинцев
В пять утра 24 ноября в Усть-Коксинском районе Республики Алтай произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
В эпицентре магнитуда составила 3,1.
По данным МЧС, в зону землетрясения попало 18 населённых пунктов: Карагай, Сугаш, Усть-Кокса, Амур, Абай, Банное, Баштала, Гагарка, Кайтанак, Кастахта, Красноярка, Мараловодка, Огневка, Сахсабай, Синий Яр, Талда, Тюгурюк, Юстик.
Местные жители толчков не почувствовали и за помощью к спасателям не обращались.
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