На Алтае пьяная сельчанка гонялась с ножом за полицейским

34-летней жительнице Поспелихинского района Алтайского края предъявили обвинение в посягательстве на жизнь полицейского, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В конце апреля участковый прибыл к сельчанке домой для составления административного протокола. Однако пьяная хозяйка не захотела, чтобы её привлекли к ответственности, и стала преследовать стража порядка, пытаясь ударить его кухонным ножом.

Полицейскому удалось избежать нападения, а злоумышленницу после инцидента заключили под стражу. Ведётся расследование.

Ранее жительница Алтайского края получила два года колонии за то, что обматерила полицейского и ударила его рукой.