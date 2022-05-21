На Алтае пьяная сельчанка гонялась с ножом за полицейским
Злоумышленницу заключили под стражу
21 мая 2022, 08:31, Никита Черников
34-летней жительнице Поспелихинского района Алтайского края предъявили обвинение в посягательстве на жизнь полицейского, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
В конце апреля участковый прибыл к сельчанке домой для составления административного протокола. Однако пьяная хозяйка не захотела, чтобы её привлекли к ответственности, и стала преследовать стража порядка, пытаясь ударить его кухонным ножом.
Полицейскому удалось избежать нападения, а злоумышленницу после инцидента заключили под стражу. Ведётся расследование.
Ранее жительница Алтайского края получила два года колонии за то, что обматерила полицейского и ударила его рукой.
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