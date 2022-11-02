На Алтае пьяные тинейджеры разбились во время ночной езды на мотоцикле

18-летний житель Усть-Коксинского района Республики Алтай предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда человека. Об этом сообщили в региональном СК.

Инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 июля 2022 года в посёлке Мараловодка Усть-Коксинского района. Подросток, которому тогда было 17 лет, пьяным сел за руль мотоцикла Racer RC 150-23A Tourist без прав. У техники также не работал свет. Пассажиром он взял с собой 17-летнюю девушку.

В ходе движения водитель мотоцикла врезался в опору электропередачи, после чего транспорт перевернулся.

17-летняя девушка в результате аварии получила перелом диафиза правой бедренной кости, а также ушиб мягких тканей.