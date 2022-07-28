На Алтае пьяный мужчина попал под тепловоз и почти не пострадал

В Алтайском крае мужчина переходил через железнодорожные пути и попал под тепловоз, сообщает управление на транспорте МВД по СФО.

43-летний житель села Кулунда находился на одноимённой железнодорожной станции.

«Машинист тепловоза увидел мужчину, применил экстренное торможение и подал сигнал высокой громкости. Однако пешеход продолжал движение и не реагировал на приближающийся локомотив. Несмотря на принятые меры, избежать наезда на человека не удалось», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего доставили в медучреждение, где после осмотра врачей ему назначили амбулаторное лечение.

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в МВД.

В полиции напомнили жителям края, что состояние алкогольного опьянения существенно повышает риск происшествий, травмирования и смерти.