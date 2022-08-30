На Алтае пьяный сельчанин попал в аварию, в которой погибла его полугодовалая дочь

На Алтае осудят сельчанина, который сел за руль пьяным и допустил аварию, в которой погибла его полугодовалая дочь. Об этом сообщили в региональном СК.

Инцидент произошёл 29 августа. Мужчина в нетрезвом виде сел за руль автомобиля ВАЗ-1111, не справился с управлением и допустил опрокидывание ТС.

«В результате ДТП его 11-летний сын получил телесные повреждения, а полугодовалая дочь от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

В ходе медицинского обследования выяснилось, что сельчанин был пьян. Также установлено, что ранее он уже садился за руль в нетрезвом виде и был лишён прав.

В данный момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.