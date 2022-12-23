На Алтае ранее судимый безработный угнал у заснувшего знакомого автомобиль и улетел на нём в кювет

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

23 декабря 2022, 12:16, Никита Черников

Фото: pxhere.com

В райцентре Красногорского района Алтайского края полицейские поймали автоугонщика, сообщили в региональном главке МВД.

С заявлением об угоне автомобиля Nissan к правоохранителям накануне обратился 32-летний житель Бийска. Он рассказал, что припарковал машину на одной из улиц села, откуда она затем пропала.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении этого противоправного деяния. Им оказался ранее судимый, не работающий местный житель 1985 года рождения, который дал признательные показания и рассказал, что перед тем как он угнал машину, они с потерпевшим вместе употребляли спиртные напитки, а когда владелец автомобиля уснул, подозреваемый вытащил у него ключи и решил поехать за дополнительной порцией спиртного в магазин. Но по пути он не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля и съезд в кювет. После чего покинул место происшествия», — рассказали в ведомстве.

Тем не менее машину нашли в исправном состоянии. Ничего украдено из неё не было.

Уголовное дело возбудили по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Подозреваемому предъявили подписки о невыезде и надлежащем поведении.