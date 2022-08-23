На Алтае по горячим следам раскрыли кражу водонагревателя

В Алтайском крае мужчина украл и продал водонагреватель, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошёл в одном из сёл Ключевского района. С жалобой в полицию обратилась местная жительница.

«Когда вернулась домой, обнаружила, что на входной двери сломан замок и похищен водонагреватель», — рассказали в ведомстве.

Оперативники по горячим следам задержали 53-летнего мужчину, которого неоднократно судили за подобного рода преступления. Он признал вину и пояснил, что кражу совершил ночью, а водонагреватель сдал в пункт приёма металла.

Теперь сельчанину грозит до шести лет лишения свободы за «кражу с проникновением в жилище».