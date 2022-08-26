На Алтае с огромного кедра упал киргиз, не рассчитав свои силы в таёжной местности

В Республике Алтай упал с кедра и получил многочисленные переломы 19-летний житель Киргизии, сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошёл 22 августа в Чойском районе. Пострадавшего нашли в тайге, эвакуировали и передали медикам.

«Для оказания помощи привлекли три единицы техники и восемь человек — пожарных, полицейских и медиков», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали в республиканскую больницу Горно-Алтайска.

«Уважаемые граждане! Рассчитывайте свои силы в таёжной местности, обязательно берите с собой полностью заряженный телефон, чтобы позвонить на 112, если нужна экстренная помощь!» — обратились спасатели в жителям и гостям республики.

Кедр на Алтае / Фото: mchs_respaltai