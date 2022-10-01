На Алтае самосвал упал с моста в ущелье, водитель погиб

37-летний мужчина из Омской области не справился с управлением

1 октября 2022, 09:41

В Республике Алтай в результате опрокидывания самосвала погиб водитель, сообщает «Подслушано Горно-Алтайск».

Инцидент произошёл днём 29 сентября в Улаганском районе.

«37-летний житель Омской области не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с моста, с последующим опрокидыванием», — рассказали в региональном МВД.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.

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