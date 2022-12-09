На Алтае семь пешеходов погибли в результате наездов с начала 2022 года

В Республике Алтай за 11 месяцев 2022 года произошло 59 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 7 человек и 52 пострадали. Об этом сообщили в МВД по региону.

«Для сравнения: в прошлом году с участием самых уязвимых участников дорожного движения произошло 52 ДТП, в которых погибли 5 пешеходов и 48 пострадали», — добавили в министерстве.

В полиции отмечают, что большая часть таких происшествий происходит по вине пешеходов, которые в нарушение ПДД переходят дорогу в неположенном месте.

При этом с начала зимнего периода участились случаи наездов на пешеходных переходах.

«Только за 10 последних дней произошло 3 таких случая, в которых пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних», — рассказали в ведомстве.