На Алтае сильный ветер сорвал "часть крыши" со школы
В здании обучаются 487 учеников, никто не пострадал
13 января 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: прокуратура Алтайского края
В Алтайском крае ветер сорвал финишное покрытие со здания детско-юношеской спортивной школы, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошёл 13 января в селе Шипуново. На место выехал прокурор Шипуновского района для встречи с руководством образовательного учреждения.
"В строении обучаются 487 учеников, которые не пострадали", — рассказали в ведомстве.
Прокуратура проконтролирует работы по восстановлению кровли, а также оценит "обеспечение безопасных условий получения образования".
Комментарии 0