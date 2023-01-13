На Алтае сильный ветер сорвал "часть крыши" со школы

В здании обучаются 487 учеников, никто не пострадал

13 января 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае ветер сорвал финишное покрытие со здания детско-юношеской спортивной школы, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл 13 января в селе Шипуново. На место выехал прокурор Шипуновского района для встречи с руководством образовательного учреждения.











"В строении обучаются 487 учеников, которые не пострадали", — рассказали в ведомстве.

Прокуратура проконтролирует работы по восстановлению кровли, а также оценит "обеспечение безопасных условий получения образования".

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