На Алтае смертельную травму головы получил работник вагоностроительного предприятия

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего

13 января 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели 22-летнего сотрудника вагоностроительного предприятия в Новоалтайске, сообщает региональный СК.

"10 декабря 2022 года на территории вагоносборочного цеха предприятия при осуществлении технологического процесса по обработке металлических изделий потерпевший, работавший заточником, получил травму головы, от которой скончался на месте происшествия", — рассказали в ведомстве.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Дело возбудили по признакам "нарушения требований охраны труда, повлекшим по неосторожности смерть".

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Алтайского края.