На Алтае утонула девочка, отдыхавшая с друзьями на берегу реки

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту гибели 15-летней девочки в реке Бия, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла днем 16 июля в селе Лебяжье Красногорского района.

«Трое несовершеннолетних решили искупаться в реке без присмотра взрослых. В какой-то момент одну из девочек течением снесло к центру реки. В результате 15-летняя девочка погибла», — рассказали в ведомстве.

СК в очередной раз обратился к жителям региона с просьбой не оставлять детей одних вблизи воды.

В прокуратуре края проверяют, как местные власти обеспечивали безопасность нахождения несовершеннолетних на водных объектах.