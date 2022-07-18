На Алтае утонула девочка, отдыхавшая с друзьями на берегу реки
Трое несовершеннолетних решили искупаться без присмотра взрослых
18 июля 2022, 11:28
В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту гибели 15-летней девочки в реке Бия, сообщает региональный СК.
Трагедия произошла днем 16 июля в селе Лебяжье Красногорского района.
«Трое несовершеннолетних решили искупаться в реке без присмотра взрослых. В какой-то момент одну из девочек течением снесло к центру реки. В результате 15-летняя девочка погибла», — рассказали в ведомстве.
СК в очередной раз обратился к жителям региона с просьбой не оставлять детей одних вблизи воды.
В прокуратуре края проверяют, как местные власти обеспечивали безопасность нахождения несовершеннолетних на водных объектах.
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