На Алтае водитель наехал на пешехода и напился после ДТП

Мужчина скрылся с места происшествия, однако полицейские его разыскали и доставили в отдел

16 января 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

В ночь на 16 января в селе Майма 40-летний местный житель за рулём автомобиля УАЗ наехал на 26-летнего пешехода. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай, мужчина решил скрыться с места ДТП, однако позднее сотрудники полиции установили его личность и доставили его в отдел для дальнейших разбирательств.

На момент задержания мужчина находился у себя дома с признаками алкогольного опьянения. Правоохранителям он объяснил, что выпил после ДТП. Пострадавший обратился за медицинской помощью, однако госпитализация ему не потребовалась.

В отношении водителя составили два административных протокола – об оставлении водителем места происшествия и об употреблении алкоголя после ДТП.