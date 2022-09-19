На Алтае водитель сел пьяным за руль и улетел в кювет

Пять человек попали в больницу в результате опрокидывания автомобиля в Горном Алтае, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 18 сентября около 05:00 в Майминском районе. 37-летний житель Горно-Алтайска ехал на ВАЗ-21074 со стороны села Александровка в направлении села Кызыл-Озек, но по пути не выбрал безопасную скорость и вылетел в кювет, где авто перевернулось.

«В республиканскую больницу были доставлены водитель и четыре пассажира автомобиля ВАЗ, один из которых — 36-летняя женщина — был госпитализирован», — говорится в сообщении.

Во время разбирательства полицейские выяснили, что водитель сел за руль пьяным. По факту аварии проводится проверка.