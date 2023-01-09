На Алтае врачей осудили за смерть девочки, «заколотой катетером» в больнице

Медики провели катетеризацию подключичной вены с использованием набора большего диаметра, чем необходимо

09 января 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: @regina_goloshybova

В Алтайском крае осудили заместителя главврача и врача анестезиолога-реаниматолога Советской ЦРБ, где погибла годовалая девочка, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 11 января 2021 года ребёнка привезли с ожогами в больницу. Врачи сказали, что травмы несерьёзные и с девочкой всё будет нормально, однако рядовая история обернулась трагедией.

Медики провели катетеризацию подключичной вены с использованием набора большего диаметра, чем необходимо. В результате действий врачей девочка скончалась, подчеркнули в ведомстве. Согласно экспертизе, телесные повреждения «причинены в результате не менее 13 колотых ран».

«Советский районный суд вынес приговор заместителю главного врача и врачу анестезиологу-реаниматологу Советской ЦРБ. Они признаны виновными в „оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности смерть человека“», — сообщили в прокуратуре.

Каждому назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Также запретили заниматься врачебной деятельностью сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.