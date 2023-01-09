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На Алтае врачей осудили за смерть девочки, «заколотой катетером» в больнице

Медики провели катетеризацию подключичной вены с использованием набора большего диаметра, чем необходимо

09 января 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: @regina_goloshybova
Фото: @regina_goloshybova

В Алтайском крае осудили заместителя главврача и врача анестезиолога-реаниматолога Советской ЦРБ, где погибла годовалая девочка, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 11 января 2021 года ребёнка привезли с ожогами в больницу. Врачи сказали, что травмы несерьёзные и с девочкой всё будет нормально, однако рядовая история обернулась трагедией.

Медики провели катетеризацию подключичной вены с использованием набора большего диаметра, чем необходимо. В результате действий врачей девочка скончалась, подчеркнули в ведомстве. Согласно экспертизе, телесные повреждения «причинены в результате не менее 13 колотых ран».

«Советский районный суд вынес приговор заместителю главного врача и врачу анестезиологу-реаниматологу Советской ЦРБ. Они признаны виновными в „оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности смерть человека“», — сообщили в прокуратуре.

Каждому назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Также запретили заниматься врачебной деятельностью сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

 

Комментарии 14

  • Как объяснил сотрудник этой больницы: "катетеризация - процедура непростая, при которой порой возникают подобные осложнения" (т.е. смерть). Так зачем нужно было ставить катетер такой малышке без острой необходимости? Могло возникнуть обезвоживание? Выпаивайте ребенка. Но катетер для этого ставить - это уж слишком, учитывая большой риск убить ребенка при катетеризации.
    09 января, Гость   Ответить
  • Дать вышку, а не три года. И при чем тут зам?
    09 января, Гость   Ответить
  • К сожалению смерть может наступить даже у стоматолога при лечении зубов. Врачей не оправдываю, 3 года за смерть ангелочка это вообще ничего. Вон один хулиган убил случайно другого хулигана в драке на Старом базаре и 8 лет, хотя с другой стороны минус два хулигана. Но все же они спасали, но у них не получилось, не знаю........
    09 января, Гость   Ответить
  • ПОТОМУ ЧТО ПРИ ОБШИРНЫХ ОЖОГАХ, ПОДКЛЮЧИЧКА СТАВИТСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, другое дело, что 13 попыток, это либо психопат какой то ... либо пьяный
    09 января, Гость   Ответить
  • Это следствие оптимизации медицины , во многих больницах не все медсестры умеют ставить катетер, знаю одну больницу где пальцев на одной руке хватит, кто умеет ставить ,а больница большая и там 3 отделения.
    09 января, Гость   Ответить
  • А почему не было катетеров нужного диаметра? Где была администрация которая не закупила нужные расходники вовремя? Почему врача на нары, а тот кто за закупку должен отвечать на свободе?
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, заместитель главного врача, видать и отвечает за закупки
    10 января, Гость   Ответить
  • Мои дети не пойдут учиться на врача. Так что как то сами
    10 января, Гость   Ответить
  • кто должен оснащать больницу всем необходимым? кто за это ответственен? главный врач и минздрав как учредитель данной больницы
    10 января, Гость   Ответить
  • "ПРИ ОБШИРНЫХ ОЖОГАХ" --- Гость, в данном случае не было обширных ожогов. "Врачи сказали, что травмы несерьёзные и с девочкой всё будет нормально".
    10 января, Гость   Ответить
  • "Это следствие оптимизации медицины , во многих больницах не все медсестры умеют ставить катетер" --- Гость, да это всегда так было. Лежали с младенцем в РТП (на горе) еще в конце 70-х, т.е. при СССР. И там не оказалось медсестер, которые могут ставить уколы в вены на голове. Врач назначил такие уколы, в карточке ребенка регулярно появлялись записи, что уколы ставят. Но по факту ставить их было НЕКОМУ, лечение ребенок не получал и в итоге умер. Вот такая профанация была еще в СССР в РТП.
    10 января, Гость   Ответить
  • "Мои дети не пойдут учиться на врача. Так что как то сами" --- Гость, можно подумать, если ваши дети не пойдут учиться на врача, то всё, врачей в стране не будет =) Я так тоже могу заявить "мои дети не пойдут учиться на учителей. Так что сами теперь учите ваших" =)
    10 января, Гость   Ответить
  • Я так тоже могу заявить "мои дети не пойдут учиться на учителей. Так что сами теперь учите ваших" __________Заявлять ты можешь что угодно. Хоть одного учителя посадили?
    10 января, Гость   Ответить
  • 1. Почему в отделении реанимации не было катетеров нужного диаметра? Это уже вопрос СК должен был быть адресован главному врачу больницы! Да, кстати, а какой диаметр использовали доктора? 2. Какому интернет - изданию верить: одно пишет более 13 попыток, другое - 49 вколов, из которых 38 в лёгкое? 3. Установка подключичного катетера - дело непростое. Здесь не ручкой закорюки на бумаге выписывать! Необходимо понимать, что риск всегда высокий. А что говорят сами реаниматологи? Почему тыкали до посинюхи и не попали? Хотелось бы и другую сторону выслушать...
    11 января, Гость   Ответить
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