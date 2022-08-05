На Алтае задержали бывшего министра здравоохранения за «получение крупной взятки»

В Республике Алтай задержали бывшего министра здравоохранения региона Павла Решетова, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Подозревают в получении крупной взятки от коммерческой структуры за заключение прямых контрактов на поставку оборудования для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями», — уточняет «Инцидент Горно-Алтайск».

Напомним, Решетов с 2018 по 2019 год был министром здравоохранения Республики Алтай. С 2019-го по 2022-й руководил Республиканским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями. На данный момент возглавляет районную больницу.

Примечательно, что ранее родного брата Решетова, Андрея, осудили за получение взятки, когда он был главврачом Станции переливания крови, — за 400 тыс. рублей он помог одной организации в аукционе на поставку медицинских материалов.

Ранее другого бывшего министра здравоохранения Республики Алтай — Сергея Коваленко — задержали за «откаты» при заключении контрактов.