На Алтае задержали налётчиков, избивших золотодобытчиков ради килограмма «песка»

Жителям Алтая грозит до 12 лет лишения свободы за разбой

2 сентября 2022, 13:49

В Республике Алтай задержали подозреваемых в разбойном нападении на прииск в Красноярском крае, сообщает региональное МВД.

«Трое неизвестных совершили нападение на прииск, на котором велась добыча золота. Злоумышленники под угрозой применения предметов, схожих с оружием, похитили более 200 тысяч рублей, около одного килограмма золотого песка, а также сотовые телефоны», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители установили, что к нападению причастны трое жителей Республики Алтай. На внедорожнике Toyota они прибыли в Мотыгинский район Красноярского края, напали на золотодобытчиков и скрылись в родном регионе.

По месту жительства мужчин провели обыски: изъяли похищенный золотой песок, внедорожник, мобильные телефоны и три зарегистрированных ружья.

Жителям Алтая грозит до 12 лет лишения свободы за разбой.

Еще двух алтайских золотодобытчиков будут судить за незаконный оборот драгметаллов

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