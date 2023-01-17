На Алтае загорелся крупнейший пятизвездочный отель

Пожар уже ликвидировали — возгорание возникло во время проведения строительных работ на цокольном этаже

17 января 2023, 17:49, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Пожар произошёл в крупнейшем на Алтае отеле на курорте "Манжерок". Как сообщает паблик Barnaul 22, сейчас возгорание в здании тушат спасатели.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Республике Алтай рассказали, что пожар произошёл на цокольном этаже в результате проведения строительных работ – загорелся утеплитель на площади 10 квадратных метров.

"Пожар ликвидирован около 16 часов по местному времени в кратчайшие сроки силами 31-й пожарной части управления ГОЧС Республики Алтай и муниципальной пожарной части с. Манжерок", – заявили в ведомстве.

Подчёркивается, что погибших и пострадавших в инциденте нет.

Напомним, что открытие объекта планировалось в 2023 году. Отель площадью более 51 тысячи "квадратов" возводят по проекту итальянских архитекторов. В нём должны быть 304 номера на 800 человек, конференц-зал, рестораны, бассейны, SPA-комплекс, семейный досуговый центр и другие объекты.