На Алтае загорелся крупнейший пятизвездочный отель
Пожар уже ликвидировали — возгорание возникло во время проведения строительных работ на цокольном этаже
17 января 2023, 17:49, ИА Амител
Пожар произошёл в крупнейшем на Алтае отеле на курорте "Манжерок". Как сообщает паблик Barnaul 22, сейчас возгорание в здании тушат спасатели.
В пресс-центре ГУ МЧС России по Республике Алтай рассказали, что пожар произошёл на цокольном этаже в результате проведения строительных работ – загорелся утеплитель на площади 10 квадратных метров.
"Пожар ликвидирован около 16 часов по местному времени в кратчайшие сроки силами 31-й пожарной части управления ГОЧС Республики Алтай и муниципальной пожарной части с. Манжерок", – заявили в ведомстве.
Подчёркивается, что погибших и пострадавших в инциденте нет.
Напомним, что открытие объекта планировалось в 2023 году. Отель площадью более 51 тысячи "квадратов" возводят по проекту итальянских архитекторов. В нём должны быть 304 номера на 800 человек, конференц-зал, рестораны, бассейны, SPA-комплекс, семейный досуговый центр и другие объекты.
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