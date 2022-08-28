На Алтае женщина захотела закупиться креветками и икрой, но наткнулась на мошенника

В Алтайском крае 33-летняя жительница села Верх-Катунского Бийского района захотела полакомиться морскими деликатесами и попалась на уловку мошенника.

Как рассказали в региональном МВД, накануне женщине пришло на телефон с незнакомого номера сообщение, автор которого назвался приятелем сельчанки. Мужчина отметил, что якобы сменил сим-карту и предложил купить у него креветки и красную игру «по бросовым ценам».

«Продавец гарантировал максимальную свежесть и потрясающий вкус морепродуктов. Девушка перевела деньги на указанный счёт и стала ждать в предвкушении деликатесов. Однако абонент перестал отвечать на звонки. Тогда покупательница решила позвонить на старый номер знакомого. Оказалось, что он не в курсе ситуации и продажей даров моря не занимается», — говорится в сообщении.

Женщина обратилась в полицию. Какую сумму аферист похитил у сельчанки, не уточняется.