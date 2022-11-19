На алтайской трассе перевернулась «Буханка» из-за встречи с фурой

В Алтайском крае перевернулся УАЗ «Буханка» из-за встречи с фурой. Сообщение об этом появилось в паблике «Бийск 22».

Авария случилась утром 16 ноября в районе 09:00-10:00 по Бийской трассе в районе «Тёплого стана».

«Фура шторка подрезала УАЗ и уехала», — говорится в сообщении.

Фото: «Бийск 22»

На опубликованных кадрах видно, что у транспорта сильно помяло корпус. О пострадавших не сообщается. Владелец авто на данный момент ищет очевидцев произошедшего.