На барнаульском предприятии насмерть задавили сотрудницу
Водитель грузовика не убедился в безопасности движения и придавил женщину к корпусу сельхозтехники
В Барнауле возбудили уголовное дело по факту гибели 56-летней женщины на предприятии. Об этом сообщили в региональном СК.
«По данным следствия, в вечернее время 3 октября 2022 года водитель грузового автомобиля, находясь на территории промышленного предприятия, осуществлял погрузку сельскохозяйственной техники. По окончании погрузки он сел в транспортное средство, не закрепив на нём металлическую опору, и начал движение», — сказано в сообщении.
Водитель грузовика не увидел сотрудницу и придавил её к корпусам сельхозтехники. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.