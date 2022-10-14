На барнаульском предприятии насмерть задавили сотрудницу

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту гибели 56-летней женщины на предприятии. Об этом сообщили в региональном СК.

«По данным следствия, в вечернее время 3 октября 2022 года водитель грузового автомобиля, находясь на территории промышленного предприятия, осуществлял погрузку сельскохозяйственной техники. По окончании погрузки он сел в транспортное средство, не закрепив на нём металлическую опору, и начал движение», — сказано в сообщении.

Водитель грузовика не увидел сотрудницу и придавил её к корпусам сельхозтехники. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.